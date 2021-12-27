هذا موعد استئناف سفيرة أمريكا لمهامها بالجزائر

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا إليزابيث مور أوبين سفيرة للولايات المتحدة في الجزائر.

وحسب ما نشرته سفارة الولايات المتحدة على صفحتها الرسمية. من المقرر أن تصل إليزابيث مور إلى الجزائر في أوائل فيفري.

وشغلت أوبين سابقًا منصب نائبة رئيس بعثة سفارة الجزائر بين سنتي 2011-2014. حيث أدركت العلاقة التاريخية والفريدة من نوعها بين الولايات المتحدة والجزائر.

وصرّحت السفيرة أوبين: “لدينا شراكة دائمة يمكنها مواجهة فرص وتحديات القرن الحادي والعشرين معًا”.