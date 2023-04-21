هذا موعد استلام الطريق الإجتنابي ميناء وهران-الطريق السيار شرق-غرب

من المرتقب استلام الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 26 كلم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وحسبما أستفيد من المديرية الولائية للأشغال العمومية، فإن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي يتكفل بتجسيده مجمع جزائري تركي (ماكيول) بتكلفة إجمالية قدرت لحد الآن ب 50 مليار دج, بلغت أزيد من 95 بالمائة على أن يسلم خلال السداسي الثاني من عام 2023.

و قد عرف هذا المنفذ المروري “الهام” تأخرا في الانجاز لأسباب تقنية تمثلت في تسجيل خمس انزلاقات للتربة والتي تمت معالجتها والتكفل بها نهائيا.

ووفقا لنفس المصدر، فإن هذا المشروع الذي أنجز بأحدث التقنيات يحتوى على خمس منشآت فنية منها نفق ذو منفذين على طول 930 متر ونفق آخر بطول 1.580 متر وجسر عملاق يمتد على مسافة 680 متر وكذا انجاز طريق أخر نحو البحر والطريق السيار, وفق نفس المصدر.

و سيسمح هذا المحور, فور دخوله حيز الخدمة, بإضفاء قيمة مضافة وديناميكية اقتصادية وصبغة جمالية لعاصمة غرب البلاد و القضاء على الاكتظاظ المروري ومنح سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي تقدر حاليا بحوالي 1.600 شاحنة يوميا.

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