هذا موعد استلام المستشفى “الجزائري-القطري-الألماني” كاملا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، عن موعد استلام المستشفى الجزائري القطري الألماني كاملا .

وفي لقاء خاص مع تلفزيون النهار، أوضح وزير الصحة أنه بعد سنة إلى سنة ونصف سيتم تسليم أجزاء من هذا المستشفى، بينما سيتم استلامه كاملا بعد سنتين.

كما سيتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الجزائري والقطري يوم الأحد المقبل، يضيف المتحدث ذاته.

وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الصحة في البلاد، بأن المستشفى الجزائري القطري الألماني سيتوفر على 300 سرير.

كما أكد سايحي بأن المستشفى سيتكفل بعدة تخصصات جديدة مثل الخاصة بأمراض القلب والسكري.

وبخصوص أطباء المستشفى “الجزائري-القطري-الألماني”، ذكر بأنهم سيكونون ألمانيين وقد يتم توظيف جزائريين.