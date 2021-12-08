هذا موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمحليات 27 نوفمبر

كشف عبد الغاني فيلاوين المكلف بالإعلام والحملة الانتخابية والتنظيم بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف. أن الإعلان عن النتائج النهائية لمحليات 27 نوفمبر 2021 ستكون الأحد القادم 12 ديسمبر 2021 .

وفي حديثه إلى إذاعة سطيف، قال إن المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف. سيعلن عن النتائج بمحضر نهائي، والنتائج تنشر بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحي تبينت بمدينة سطيف.

وأشار إلى أن الشروع في تنصيب أعضاء المجالس المحلية المنتخبة سيكون الأسبوع القادم .

وكشف عبد الغاني فيلاوين أن 29 مترشحا طعنوا في نتائج الانتخابات خاصة بمترشحين إثنين للمجلس الشعبي الولائي. و27 مترشحا في المجالس الشعبية البلدية.

وقال المكلف بالإعلام والحملة الانتخابية والتنظيم بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف. إن آجال الطعن لدى المحكمة الإدارية انقضت يوم 06 ديسمبر 2021 عند الساعة 00:00 .

وأكد عبد الغاني فيلاوين أن المحكمة الإدارية فصلت برفض كل الطعون وعدم التأسيس. مشيرا إلى أن مرشحين إثنين لبلديتي سطيف وبوطالب طعنا لدى مجلس الدولة. وأن مجلس الدولة يفصل في الطعنين اليوم الأربعاء.

وقد أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للإنتخابات المحلية والولائية. التي جرت يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وكشف أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين000 .7514422 بنسبة 36.58 بالمائة000 6377684 المعبر عنها.

فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة 34.76 بالمائة .

كما جاءت الأصوات الملغاة 1340865 المعبر عنها 5561357.

وقدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية.

بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp