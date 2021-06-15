هذا موعد الإعلان عن نتائج إمتحان “السانكيام”

أفاد مدير التربية لشرق الجزائر نذير خنسوس، أنه تم الإنتهاء تقريبا من عملية تصحيح أوراق إمتحانات التعليم الإبتدائي. مضيفا أن عملية تصحيح الأوراق جرت في ظروف جيدة.

وقال مدير التربية “للنهار”، أن عملية تصحيح أوراق “السانكيام” إنتهت. ولم يبق سوى إرسال المعطيات والمعلومات إلى مركز إعلان النتائج. مشيرا في ذات السياق، إلى أن إعلان النتائج سيكون في وقتها وقريبا جدا وبالتالي تكون يوم 20 جوان. مضيفا أنه يمكن للوزارة أن تقدم تاريخ إعلان النتائج بيوم أو يومين حسب جاهزية النتائج.

للإشارة فقد إجتاز يوم 2 جوان، أكثر من 853 ألف تلميذ إمتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020 – 2021، بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب كورونا. حيث جرى الإمتحان في ظروف استثنائية بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى، حيث أن التلاميذ درسوا فصلين فقط.