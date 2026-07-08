هذا موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا!

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، ستكون يوم الأحد 12 جويلية 2026. ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00 سا) صباحا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا سيتمكنون من الإطلاع على نتائجهم التي ستكون متاحة عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو – جيزي.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس – أوريدو – جيزي

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