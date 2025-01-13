هذا موعد الإعلان عن 6 آلاف ناجح في مسابقة التوظيف بسوناطراك

أعلنت مؤسسة سوناطراك، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الناجحين في المسابقة الوطنية المفتوحة. لتوظيف جامعيين في المجالات التقنية لسوناطراك.

وحسب بيان للمؤسسة، أكدت سوناطراك أن المسابقة جرت في ظروف تنظيمية ولوجستية سلسة وجيدة. ولم يتم تسجيل خلالها ما يخل بمجريات الإمتحانات. في إطار المسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين بشركة سوناطراك. المنظمة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي أقيمت في الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2024 إلى 04 جانفي 2025.

وأضافت سوناطراك، أن المسابقة عرفت إقبالا جد معتبرا من الحائزين على الشهادات الجامعية والأكاديمية. حيث أنه من أصل 223318 مرشحا مسجلا في المنصة الإلكترونية. تم تسجيل حضور 180138 متسابقا في مختلف الشعب بمراكز الإمتحانات عبر الولايات التي احتضنت المسابقة وهي: أدرار، البويرة، الأغواط، تامنغست، الجزائر، سكيكدة، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى قسنطينة، ورقلة ووهران، ما يعادل مشاركة تقدر بـ 80،66 %.

وأوضحت سوناطراك، أن عملية تشفير أوراق الإمتحانات ستنطلق بتاريخ 26 جانفي 2025، وعمليات تصحيح أوراق الممتحنين الذين توفرت فيهم شروط المسابقة في الـ 02 من فيفري 2025. والتي ستدوم شهرا كاملا نظرا للعدد المعتبر من الممتحنين. كما ستعتمد طريقة إغفال الهوية في تصحيح أوراق الممتحنين. على غرار ما يعتمد عليه في المسابقات الوطنية.

كما أوضحت سوناطراك، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج المسابقة الوطنية المفتوحة في غضون منتصف شهر مارس القادم. والتي سيصرح فيها بهويات المترشحين المتفوقين لشغل 6000 منصب عمل في مختلف الشعب التي تم إدراجها في هذه المسابقة وهي الحفر البترولي، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وإنتاج الآبار، والمكامن، ومخبر تحاليل المحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، ونقل المحروقات. بالإضافة كذلك إلى هندسة الغاز، والآليات، والميكانيك الصناعية، والكهرباء الصناعية. والتكرير والبتروكيماويات، وتسويق المحروقات، والصحة والسلامة والبيئة، والاقتصاد البترولي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الآلي.

كما سيتم توجيه الناجحين بصفة تدريجية لشغل مناصب عملهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية لسوناطراك عبر ربوع الوطن، وفق الاحتياجات المسجلة.

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