هذا موعد الانتهاء من مشروع تهيئة واد الحراش

وقفت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإنه من المرتقب انتهاء أشغال التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش في مارس القادم.

وللإشارة، كانت أشغال تهيئة وادي الحراش الذي يمتد على طول 67 كلم منها 18.2 كلم تعبر ولاية الجزائر، قد انطلقت في جوان 2012، لكنها عرفت تأخرا كبيرا.

المشروع يشمل عصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة

ويشمل مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش عمليات متمحورة حول تجريف وحماية المنحدرات وانجاز جدران دعم وتهيئة المناظر وكذا إزالة تلوث حوض الحراش الذي يمر بأربع ولايات وسط البلاد. كما يشمل، على نطاق أوسع، عصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال تهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب والنظام البيئي، قصد تزويد السكان بمواقع للتنزه ومساحات خضراء وترفيهية وملاعب للاستراحة وممارسة الرياضة.

الرئيس تبون أكد مطلع 2022 على تسريع إتمام المشروع

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر أفريل 2021، ببعث مشروع تطوير محيط واد الحراش، قبل أن يؤكد مطلع 2022 على تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج، ليتمكن هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للعاصمة وضواحيها من رؤية النور بعد سنوات من الركود.

وتتمثل القطاعات المعنية بالمشروع في وزارة البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والصناعة الصيدلانية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكذا الري.