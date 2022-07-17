هذا موعد التسجيلات الأولية للناجحين في البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية التسجيلات الأولية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد لسنة 2022 ستكون من 21 إلى 24 جويلية عبر البوابة المخصصة.

ودعت الوزارة الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا إلى اتباع جملة من إجراءات التسجيلات في إحدى مؤسسات التعليم العالي. بدءا من التوجه إلى الثانوية لتسلم شهادة البكالوريا. والتي من خلالها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي يستعمل أثناء التسجيل الأولي.

وسيتعرف الطلبة على المعلومات التي توضع تحت تصرفه والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور الوزاري الخاص. حيث يمكنهم تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم (TawdjihCom) المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/ أو اللوحة الالكترونية. أو استعمال النسخ التفاعلية للدليل والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

كما يمكن الشروع في عملية التسجيلات الأولية من 21 إلى 24 جويلية الجاري. وذلك من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الإلكتروني https://www.orientation-esi.dz.

وأكدت الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها. داعية إلى التسجيل في بطاقة الرغبات. وفقا لترتيب تنازلي, ستة إختيارات على الأقل إلى عشرة على الأكثر. مع تحديد على الأقل مسارين من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

تأكيد التسجلات للناجحين بداية من 25 جويلية

كما وجب تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية. مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة. لافتة إلى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الإعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 اوت المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

وبالنسبة لهذه المدارس, أشار المصدر الى أنه يجب على حامل البكالوريا التقدم الى المؤسسة التي وجه اليها لإجراء الاختبار أو المقابلة الشفوية على أن يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية. وفي حالة الإخفاق في المقابلة، يتم التوجيه آليا إلى الإختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات. والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للإلتحاق بهذا الإختيار.

عملية ثانية للتسجيلات لغير المتحصلين على اختيار من إختياراتهم

وفيما تعلق بحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم، فيقترح عليهم عملية ثانية للتسجيل الأولي من 04 إلى 06 أوت القادم من خلال ملئ بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة إختيارات من ضمنها اثنين وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي. وآخر أجل يوم 06 أوت. والنتائج سيكون يوم 11 أوت.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد. يجب على هذا الأخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022. على أن يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

واذا كان الطالب الجديد معني بالإيواء في حي جامعي، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة تقديم طلب الاستفادة من الإيواء عبر الخط من 20 إلى 26 أوت 2022.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور