هذا موعد التسجيل في امتحاني “الباك” و”البيام”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن موعد تسجيلات إمتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا 2025. ستنطلق يوم 26 نوفمبر الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التسجيلات ستنطلق على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل من يوم 25 ديسمبر المقبل. حيث أن العملية تخص كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية العمومية والخاصة والمترشحين الأحرار.

كما أن العملية تتم بملئ إستمارة التسجيل الإكتروني المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة. وعبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات دون تقديم أي ملف ورقي.

العملية في المؤسسات التعليمية بالنسبة للمتمدرسين تتم عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية مديرو المؤسسات التعليمية يتكفلون بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الإمتحانيين.

التسجيل بالنسبة للمترشحين الأحرار يتم بملئ الإستمارة الإلكترونية عبر الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات bac.onec.dz و bem.onec.dz.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة إنشاء حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات سحب الاستدعاءات.

أما الإطلاع على النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فيقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص “إسم المستخدم، كلمة المرور” لكل تلميذ، ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

كما يتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).

الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل:

يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائر. وباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور) بالولوج إلى المواقع الآتية:

- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين: عن طريق الرابط https://epay.education.dz،

– بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz،أو https://bac.onec.dz حسب الحالة.

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