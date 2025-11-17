هذا موعد التسجيل لامتحاني “البيام” و”الباك”

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد انطلاق عملية التسجيل لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026.

وأشارت الوزارة، إلى أن التسجيلات ستكون بداية من يوم غد الثلاثاء 18 نوفمبر 2025. وتمتد إلى غاية يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في الساعة منتصف الليل. كما أن العملية تتم بملء استمارة التسجيل الالكتروني المتاحة في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دون تقديم أي ملف ورقي.

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين تجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين: https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط. https://bac.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا

وتنشأ حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل مراجعة البيانات، وسحب الاستدعاءات.

والإطكلاع على النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ. ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

كما يتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حسب الحالة اسم المستخدم كلمة المرور).

الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل

يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائر. وباستخدام حساب المترشح المنوه به أعلاه (اسم المستخدم كلمة المرور بالولوج إلى المواقع الآتية:

https://epay.education.dz بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عن طريق الرابط

بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz، أو

حسب الحالة

