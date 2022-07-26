هذا موعد التسجيل لطلبات الإيواء والنقل والمنحة الجامعية للناجحين الجدد

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه سيتم فتح المنصة الرقمية من أجل تسجيل الطلبة الجدد في البكالوريا في الخدمات الجامعية مثل الإيواء والمنحة والنقل.

وحسب التعليمة المرسلة إلى مديري الخدمات الجامعية، بخصوص مواعيد الولوج للأرضية الخاصة بالتسجيلات المتعلقة بطلبات الإيواء، النقل، والمنحة الجامعية، للحائزين الجدد على البكالوريا. فإنه سيكون بإمكانهم الولوج للسجيل لطلب الخدمات الجامعية الايواء والمنحة والنقل عبر الموقع الالكتروني

https://progres.mesrs.dz/webonou . خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 أوت 2022. مشيرة إلى أن هذه العملية تعتبر إجبارية وشرط أساسي للإستفادة من الخدمات الجامعية .

وأضاف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن معالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية ساكون خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى 3 سبتمبر 2022.

وأوضح الديوان، أن عدم التسجيل في هذا الموقع ينجم عنه فقدان الطالب حقه في الاستفادة من الخدمات الجامعية.