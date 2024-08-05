هذا موعد الدخول التكويني للموسم الجديد

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الإثنين، أن الدخول الرسمي للموسم الجديد، سيكون يوم الأحد 06 أكتوبر 2024.

وحسب بيان للوزارة، فإن فترة التسجيلات للموسم الجديد، ستكون من 27 جويلية إلى غاية 28 سبتمبر 2024.

وتكون التسجيلات على الموقع الإلكتروني: mihnati.mfep.gov.dz .

هذا وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل.

ودعا مرابي المكلفين بالجانب البيداغوجي على مستوى القطاع إلى “رسم خطة عمل تتمثل في إعداد آلية لتحقيق التوازن في توزيع التخصصات. وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على المستوى الوطني”.

كما أشار الوزير الى عملية مراجعة التخصصات التكوينية من أجل “تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والسهر على تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين”.

مبرزا أهمية الاعتماد على الاحصائيات باعتماد نظام معلوماتي، علاوة على “تحديد مجموعة من البيانات حول خدمات القطاع”.

كما أكد الوزير على ضرورة “تعزيز المكاسب المحققة على مستوى القطاع. على غرار الرقمنة وتطوير أقطاب الامتياز في بعض التخصصات وكذا في مجال التكوين المهني عن بعد”.

وبالمناسبة، دعا مرابي القائمين على تسيير القطاع الى “التكفل الأحسن بالمتكونين. خاصة في المجال البيداغوجي، وتسخير المرافق والفضاءات التي تجعل المتكون في أريحية بالمؤسسات التكوينية”.

مبرزا أهمية تنظيم “دورات لتحسين المستوى في التكنولوجيات الجديدة في كافة الاختصاصات لفائدة المكونين والاساتذة بالقطاع”.

ومن جانب آخر، تطرق الوزير إلى الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي.

مؤكدا على “الاهتمام أكثر بالصيانة الدورية للهياكل والتجهيزات البيداغوجية”.

وأكد أن الدولة تعمل على اعطاء “المكانة المتميزة” للمنظومة التكوينية، وهذا ما برز جليا -مثلما قال– في “مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص التشغيل لدى الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني. فضلا عن تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.