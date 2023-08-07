هذا موعد الدخول الجامعي في الجزائر

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد الدخول الجامعي للموسم القادم 2024/2023.

وحسب تعليمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات، سيكون يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا للإنطلاق في تقديم الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.

وجاء في التعليمة، أنه تقرر اعتماد رزنامة خاصة لتحضير انطلاق الانشطة البيداغوجية، والتي تستدعي جملة من التدابير.

حيث تم دعوة الأساتذة إلى الالتحاق بمناصب عملهم يوم السبت 2 سبتمبر 2023 صباحا، لإمضاء محاضر استئناف العمل.

كما تم تحديد يوم السبت 9 سبتمبر 2023 صباحا، تاريخا لإنطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. وذلك بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة. ومن جهة أخرى موعدا للإعلان الرسمي عن افتتاح السنة الجامعية 2023_2024.

فيما تم تحديد الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2023، للضبط النهائي للنشاطات البيداغوجية الخاصة ببداية السداسي الأول للسنة الجامعية والمتمثلة أساسا فيما يلي:

تنظيم عملية استقبال الطلبة لاسيما الجدد منهم. وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشعب والتخصصات لتسطير ورقة الطريق للسداسي الأول.

وتشكيل اللجان البيداغوجية وفرق التكوين. وضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية مع مراعاة البرامج البيداغوجية المعتمدة.