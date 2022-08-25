هذا موعد الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

كشف اليوم الخميس حليم بن مسعود مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن موعد الشروع في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات من الوطن.

وعلى هامش زيارة اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض المتضررين من حرائق 17 أغسطس الجاري لعدد من المشاتي بسوق أهراس التي تضرر فلاحو ومربو المواشي بها، أكد بن مسعود بأن هذه اللجنة وقفت على حجم الأضرار بمشتة “الغارة” ببلدية الزعرورية، حيث أخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية التي أحصت مختلف الأضرار.

كما أوضح ذات المسؤول بأن “ستعطي الإشارة الرسمية لمباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين وفقا لإحصائيات السلطات المحلية. وذلك بداية من الأسبوع المقبل” حيث سيتم الاستلام الأولي لرؤوس الأغنام والأبقار.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هناك عمليات للتعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير.

وأضاف المديرؤ الفرعي بالوزارة، بأنه سيتم أخد بعين الاعتبار تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجان الولائية ما سيسمح، كما قال، «بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية وبعيدا عن أي عمل عشوائي”.

وقد وقف أعضاء اللجنة الوزارية على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق بالقطاع الفلاحي وذلك عبر عدة بؤر ببلديات الزعرورية والمشروحة وتيفاش بولاية سوق أهراس، قبل أن يتوجه الوفد إلى ولاية قالمة للوقوف على الأضرار التي تكبدها عدد من الفلاحين بهذه الولاية المجاورة.

للإشارة، قامت سلطات ولاية سوق أهراس بتنصيب ثلاث (3) لجان، منها لجنة أسندت لها مهمة إحصاء الأضرار التي لحقت بمربي المواشي وفلاحين يستغلون بساتين، بالإضافة إلى سكنات متضررة.

وقد أحصت ذات اللجنة نفوق 222 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز نتيجة ألسنة اللهب والدخان الكثيف و850 دجاجة.

وكذا 22.422 شجرة مثمرة وثماني (8) حزمات من قنوات السقي بتقنية السقي بالتقطير (قطرة-قطرة) بإحدى المستثمرات الفلاحية وإتلاف 3 آلاف هكتار من الغطاء الغابي. و800 خلية نحل و12 هكتارا من الأراضي المسقية وذلك عبر 12 بؤرة بولاية سوق أهراس.