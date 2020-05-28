هذا موعد الكشف عن معدلات الإنتقال والحصول على كشوف النقاط

شرعت المؤسسات التربوية، في عملية عقد مجالس الأقسام، فيما يخص الطورين المتوسط والثانوي.

وكذا ملء كشوف النقاط الخاصة لتلاميذ الاولى والثانية والثالثة متوسط، والأولى والثانية والثالثة ثانوي.

وفور الانتهاء من مجالس الأقسام، يمكن لأولياء التلاميذ الاطلاع على الكشوف النقاط التي تتضمن إنتقال التلاميذ أم لا، وهذا من خلال احتساب نقاط الفصلين الأول والثاني فقد بما أنه تم إلغاء الفصل الثالث.

كما سيتم لاعتماد من خلال كشف النقاط الجديد على معدلات الإنقاذ التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والمقدرة ب 9 من 20.

هذا وكانت وزارة التربية قد استدعت أمس الأول مشرفي التربية الذين يتكفلون بعملية توجيه التلاميذ الذين يدرسون جذع مشترك.

بالإضافة إلى توجيه تلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط بيام سواء إلى الشعب الأدبية أو العلمية أو الى مراكز التكوين المهني.

هذا ويمكن لأولياء التلاميذ أن يتعرف على المعدلات من خلال الأرضية الرقمية الخاصة بكل مؤسسة تربوية، من خلال ادخال الرقم التعريفي للتلميذ ومنه التعرف على معدل الانتقال وشعبة التوجه.