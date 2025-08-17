هذا موعد المولد النبوي الشريف فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، عن موعد المولد النبوي الشريف. فوفقًا للحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما اعتمد نظام التقويم الهجرى في معرفة موعد المولد النبوي الشريف على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية. التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض. والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم، 2 صفر، 3 ربيع الأول، 4 ربيع الآخر ، 5 جمادى الأول. 6 جمادى الآخر، 7 رجب، 8 شعبان، 9 رمضان. 10 شوال، 11 ذو القعدة، 12 ذو الحجة”.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة. و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه. وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

كما أكدت دار الإفتاء أن المولد النبوى الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى جميعه. فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه «رحمة للعالمين». وهذه الرحمة لم تكن محدودة فهى تشمل تربية البشر وتزكيتهم. وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية. كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره “وَآخَرِينَ مِنْهمْ لَمَّا يَلْحَقوا بِهِمْ”.

وأوضحت أن تهادى حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس لا حرج فيها. فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك). ولم يَقمْ دليل على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت. فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى؛ كَإدْخَالِ السّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ “للوسائل أحكام المقاصد”.