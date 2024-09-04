هذا موعد المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم الاثنين الموافق لـ 16 سبتمبر 2024.

وجاء في البيان: “بمناسبة حلول شهر ربيع الأنوار 1446هـ الذي سيهل علينا يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. تهنئ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشعب الجزائري خاصة، والأمة الإسلامية عامة بحلول هذا الشهر المبارك”.

وتعلن الهيئة ذاتها “أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق 16 سبتمبر 2024م. سائلين المولى الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. فكل عام وانتم بخير”، يضيف المصدر نفسه.