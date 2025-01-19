هذا موعد امتحان تقييم المكتسبات للسانكيام ..وادراج اللغة الانجليزية لأول مرة

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي سيكون أيام 11و 12 و13 ماي القادم في 7 مواد هي اللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية، والرياضيات بمدة ساعة و نصف لكل مادة. إضافة إلى التربية الإسلامية و التاريخ، مدة 45 دقيقة بكل منهما.

ويشرف على الإجراء الامتحان مدير المدرسة الابتدائية أو مدير مؤسسة التربية والتعليم الخاصة. وتجرى التقييمات الكتابية. حيث تبقى الدراسة مستمرة بشكل عادي لكل الأقسام في المستويات الأخرى.

ويقتضي تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، والالتزام بآجال تنفيذ جميع العمليات بكل دقة، تحت الإشراف المباشر لمدير التربية.

ويستخرج مدير المؤسسة التعليمية، قائمة التلاميذ المسجلين لإجراء الامتحان من النظام المعلوماتي للوزارة، يختمها، يوقعها ويرسلها إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 23 جانفي الجاري. مع الحرص على تحيين هذه القائمة في النظام المعلوماتي. كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويشمل الامتحان المواد التعليمية المقرة في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية. بالنسبة للسنة الدراسية 2024 /2025.

وتخص الاختبارات الكتابية، 7 مواد تعليمية، هي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والتاريخ، واللغات الامازيغية والإنجليزية والفرنسية. وتكون الاختبارات مشتركة بين تلاميذ نفس المقاطعة البيداغوجية. وتجرى في تاريخ موحد في نهاية السنة الدراسية.