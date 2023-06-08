هذا موعد انضمام بلغاريا إلى شنغن ومنطقة اليورو

قال رئيس الوزراء البلغاري الجديد ، نيكولاي دينكوف، إن حكومته ستعمل حتى يتم الانتهاء من انضمام البلاد إلى منطقة شنغن. التي لا حدود لها بحلول نهاية هذا العام.

وقال إن حكومته ستعمل على إجراء تغييرات منهجية عندما يتعلق الأمر بإدارة مراقبة الحدود. وكذلك نحو انخفاض عجز ميزانية الدولة وتقليل تدابير التضخم.

كما قال رئيس الوزراء إنه سيبدأ “حملة ضد المعلومات المضللة حول اعتماد بلغاريا لليورو”.

في ديسمبر من العام الماضي ، أصبحت كرواتيا أحدث عضو في منطقة شنغن. بينما لم يتم دعم طلبات بلغاريا ورومانيا من قبل هولندا والنمسا.

وقالت السلطات في النمسا إن التوسع الإضافي لمنطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يحدث فقط بعد التوصل إلى اتفاق مناسب بشأن الهجرة.

ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت نائبة رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي، إيفلين ريجنر. إن دولة البلقان قد أوفت بجميع المتطلبات اللازمة لتصبح عضوًا في المنطقة التي لا حدود لها. مع التأكيد على أنه لا يوجد أي سبب لعضوية بلغاريا. مزيد من التأخير.

وقال نائب رئيس البرلمان إن بلغاريا قامت بواجبها تجاه شنغن.

“لقد أنجزت واجبك تجاه شنغن. لقد استوفيت جميع المعايير. ولا يوجد سبب موضوعي واحد يعيق عضويتك هناك. يجب أن تكون بلغاريا جزءًا من شنغن. هذا كل شيء!”.

وأعربت عن دعمها لانضمام بلغاريا إلى شنغن على الرغم من موقف النمسا من هذه القضية.

في ماي من هذا العام ، أكد رئيس الوزراء الهولندي ، مارك روته ، أن دولته لا تعارض انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن. ولكنها تتوقع المزيد من التقدم من هذا البلد فيما يتعلق بالانضمام.

وأشار روتي إلى أنه عندما يتعلق الأمر بهذه العملية ، “يتعين علينا انتظار التقييم التالي. من قبل المفوضية الأوروبية لمعرفة ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ”.