هذا موعد انطلاق الدروس بالجامعات

أصدرت، اليوم الأربعاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة حددت فيها تاريخ 9 سبتمبر لالتحاق الأساتذة الجامعيين بمناصب عملهم، كما تم تحديد تاريخ 24 من الشهر نفسه لانطلاق الدروس.

وأكدت الوزارة أن اقتناء البطاقات المزودة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو للطلبة الجدد ووصلها بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة في البرنامج المعلوماتي “بروقرس” وضمان جاهزيتها وتوزيعها على الطلبة ستكون خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر و 03 أكتوبر 2024

كما تم تحديد ضبط رزنامة إعادة تسجيل طلبة الدكتوراه عبر المنصة الرقمية المخصصة لهم، وتمكينهم من بطاقة الطالب (RFID) في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر 2024.

مع تنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام، ومسؤولي الشعب والتخصصات لتسطير ورقة الطريق لنشاطات السداسي الأول، بحضور ممثلي الطلبة.

والتدقيق في جاهزية المؤسسة في التدريس باللغة الإنجليزية، ومعالجة كل النقائص إن وجدت، وإعداد جداول الوحدات التعليمية مرفقة بأرصدتها ومعاملاتها وكيفيات التقييم، ونشرها رقميا لفائدة الطلبة.