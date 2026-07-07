هذا موعد انطلاق عملية التسجيل والتوجيه الخاصة بالطلبة الجدد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن انطلاق عملية التسجيل والتوجيه الخاصة بالطلبة الجدد ستنطلق يوم 15 جويلية.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حول أبرز مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا والدخول الجامعي 2027/2026. أن انطلاق عملية التسجيل والتوجيه الخاصة بالطلبة الجدد ستكون يوم 15 جويلية 2026.

وأشار الوزير إلى أنه قد تمّ رقمنة المنشور الوزاري ووضعه في شكل منصة رقمية. بالإضافة كذلك إلى إطلاق تطبيق جديد يحدد كيفية حساب المعدل الموزون. وتأهيل 7 عروض جديدة في إطار الشهادة المزدوجة. كما تم تأهيل 4 عروض تكوين جديدة في إطار الكفاءة المزدوجة.

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