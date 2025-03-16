هذا موعد انطلاق عملية حجز تذاكر الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن موعد انطلاق عملية حجز تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة، لهذا الموسم 1446هـ/2025م.

وحسب بيان للديوان، فإن عملية حجز التذاكر، ستنطلق حصرياً عبر البوابة الجزائرية للحج والتطبيق الهاتفي “ركب الحجيج”. إبتداءً من يوم غد الإثنين، 17 مارس 2025، على الساعة الـ”12:00″.

ولفت البيان، إلى ضرورة الالتزام بموعد الحجز فهو نهائي، وغير قابل للتغيير. وينطبق هذا الالتزام على كافة الحجاج الميامين سواء من اختاروا السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو مع وكالات السياحة والأسفار المرخصة لهذا الموسم 1446هـ/2025م.