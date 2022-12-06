هذا موعد انعقاد اللجنة المشتركة للتشاور السياسي بين الجزائر وعمان

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس. سيف بن ناصر راشد البداعي سفير سلطنة عمان لدى الجزائر.

وأكد رئيس المجلس أن سلطنة عمان بلد شقيق تجمعه بالجزائر قواسم مشتركة عديدة. لاسيما من جهة التاريخ والثقافة، كما يتقاسم البلدان مواقفا متقاربة بشأن العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

ودعا بوغالي إلى استغلال هذه القواسم لدفع التعاون الثنائي وتنويعه على الصعيد الاقتصادي. مع إيلاء مزيد من العناية بالجانب البرلماني الذي يبقى بحاجة إلى إنعاش.

كما أوضح أن تنصيب مجموعة للصداقة مع سلطنة عمان من شأنه أن يرتقي بالتعاون في هذا الشق إلى المستوى المنشود.

من جهته، أكد السفير حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الجزائر. وأكد أن اللجنة المشتركة للتشاور السياسي، والتي ستنعقد شهر مارس المقبل. ستكون فاتحة لآفاق جديدة من التعاون الثنائي خاصة. وأن لعمان استثمارات قائمة في المجال الطاقوي بالجزائر وهي عازمة على توسيعها لتشمل مزيد من القطاعات.