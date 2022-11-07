هذا موعد بث وسحب قرعة الدور 16 لرابطة الأبطال

تُسحب اليوم الإثنين، قرعة الدور 16 لمنافسة دوري أبطال أوروبا، بعد إكتمال نصاب الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية.

ومن المرتقب أن تسحب القرعة بداية من الساعة الـ12.00 بالتوقيت المحلي، بمقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بنيون السويسرية.

وسيتم بث القرعة عبر القناة الرسمية لـUEFA على اليوتوب، وقناة بيين سبورتس الإخبارية.

يجدر للإشارة، تم تقسيم الأندية المتأهلة للدور 16، لتصنيفين:

التصنيف الأول يضم الأندية: نابولي، بورتو، بايرن ميونيخ، توتنهام هوتسبير، تشلسي، ريال مدريد، المان سيتي، بنفيكا.

والتصنيف الثاني يضم كل من :ليفربول، كلوب بروج، إنتر، فرانكفورت، ميلان، لايبزيج، دورتموند، باريس سان جيرمان.