هذا موعد بدء التلقيح ضد كورونا في مصر

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن موعد بدء حملة التطعيم في البلاد، بعد أن اعتمدت مصر لقاح “سينوفارم” الصيني.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية الحكومية الترخيص للقاح الذي تنتجه شركة “سينوفارم” الصينية، الذي تبلغ فاعليته أكثر من 79 بالمئة.

ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر، وتشمل 50 ألف جرعة.

وأوضحت الوزيرة، أن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية.

وستشمل الجرعة الثانية 50 ألف جرعة إضافية، ومن المتوقع وصولها بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من جانفي الحالي.

وسجلت مصر حتى الآن 140878 إصابة بالفيروس و7741 وفاة.