هذا موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا

بقي حوالي 106 أيام، تفصلنا على شهر رمضان 2025، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن الأول من شهر رمضان سيكون يوم السبت أول مارس 2025.

وسيكون عدد أيام شهر رمضان 2025، وفقاً للحسابات الفلكية 29 يوما وليس 30 يومًا. وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بالدول الإسلامية، ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر. حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية.

وتزداد ساعات الصيام في شهر رمضان 1446 مع تقدم الأيام، تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر المبارك.