هذا موعد تأكيد التسجيلات لحاملي البكالوريا الجدد

أكد وزير التعليم والبحث العلمي، كمال بداري، التسجيلات لحاملي البكالوريا الجدد في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 جويلية. ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 6 أوت المقبل. فيما يتعين على الطالب دفع حقوق التسجيل ما بين 10 و15 أوت.

وبالمناسبة، أكد الوزير أن حصيلة السنة الجامعية 2024/2023 كانت “إيجابية”، في مختلف المجالات. حيث تم في مجال المقاولاتية تكوين “أزيد من 200 ألف طالب، واستحداث 117 حاضنة أعمال. 107 مراكز لتطوير المقاولاتية و55 دارا للذكاء الاصطناعي”. مذكرا بأنه فيما يتعلق بالرقمنة، فقد تم “إنشاء 60 منصة رقمية وتعميم نظام -بروغراس- “.

وبخصوص عملية التحضير للسنة الجامعية 2025/2024، كشف بداري أنه “سيتم إطلاق أفكار. تتماشى مع جودة التعليم واعتماد مراجع تعليمية تستجيب لمقتضيات العصر”. وهو ما من شأنه - مثلما قال-، “تعزيز مسار الانتقال من الجامعة الكلاسيكية إلى الجامعة من الجيل الرابع”.