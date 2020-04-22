هذا موعد تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا في إسبانيا

كشفت السلطات الإسبانية، عن موعد البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، اليوم الأربعاء، في جلسة برلمانية، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين

وأورد المسؤول، أن السلطات سترفع قيود كورونا تدريجيا، بدءا من 15 من شهر ماي المقبل.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.

وتحصي إسبانيا، 208389 إصابة بفيروس كورونا، و21717 وفاة.