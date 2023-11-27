هذا موعد تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، أن تنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم تأجيل الإحتفالية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري، أن برنامج الاحتفالية يتضمن محاضرات و ورشات حول “الانشغالات الراهنة لقطاع الإعلام”.

كما سيخصص يوم 3 ديسمبر لتسليم جائزة الصحفي المحترف من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للفائزين في عدة تخصصات.