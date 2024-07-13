هذا موعد تسليم طريق الرابط بين 05 جويلية وخرايسية

أمر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمحاولة تسليم الشطر الأول والثاني من مشروع الطريق الرابط بين محول 05 جويلية وخرايسية، بحدود نهاية شهر سبتمبر.

وجاء ذلك، في زيارة للوزير، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، في زيارة العمل والتفقد لعديد مشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر.

وتمثلت المحطة الثانية من الزيارة، في مشروع إنجاز الطريق الرابط بين محول 05 جويلية وخرايسية.

وعاين الوزير رفقة الوالي على مستوى بلدية العاشور، أشغال انجاز الشطر الأول والثاني من مشروع الطريق الرابط بين محول (05 جويلية) وخرايسية.

أين استمع الوفد إلى عرض حول تقدم الأشغال التي تنقسم إلى 3 أشطر. حيث أن الهدف من هذه الورشة هو انقاص الضغط عن الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء. إضافة الى انقاص الضغط عن المتوجهين إلى باب الوادي.

وأسدى الوزير خلال هذه الزيارة، تعليمات منها الإلتزام بالآجال التعاقدية ومحاولة تسليم الشطر الأول والثاني من المشروع بحدود نهاية شهر سبتمبر.

وضرورة رفع العراقيل وتقليل مدة الانجاز للمشروع ككل لتخفيف الضغط مع الدخول الاجتماعي.

وكذا ضرورة العمل على كل الورشات في نفس الوقت من أجل ربح الوقت وتسليم الأجزاء التي يتم الانتهاء منها.

كما أكد الوالي خلال الزيارة أن جميع المشاريع متكاملة، وتساعد في فك الخناق المروري على المواطن.

مشيرا إلى وجود نظرة مستقبلية لربط الطريق بمدخل سيدي عبد الله. فيما أكد أيضا على ضرورة وضع الإشارات التوجيهية، لتسهيل الأمر على المواطن.