هذا موعد تسليم كشوف النقاط للتلاميذ واستقبال الأولياء

أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على ضرورة تسليم كشوف النقاط للتلاميذ يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 م.

وترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. خصّصت لتقييم الفصل الأول من السنة الدراسية وما تبقّى من أعماله. وتقييم تقدّم تنفيذ برامج ومشاريع التهيئة عبر الولايات، والوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية على المستويين البيداغوجي والإداري.

كما أشار الوزير، إلى أن يوم 18 ديسمبر القادم المصادف ليوم الخميس سيكون يوما مفتوحا للأولياء والتلاميذ من أجل تسلّم كشوف نقاط الفصل الأول من السنة الدراسية.