هذا موعد تسليم موقع 1190 سكن عدل بأولاد فايت

قام فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بزيارة عمل لموقع 1190 عدل بأولاد فايت.

واطلع المسؤول الأول عن وكالة عدل في هذه الزيارة على سير الأشغال بذات الموقع خاصة منها أشغال الداخلية.

وقد عرفت الأشغال الداخلية بذات الموقع تقدما كبيرا في بعض التجزئات.

وخلال معاينته، أعطى تعليمات لمؤسسة الإنجاز لرفع بعض التحفظات المسجلة داخل السكنات المرتقب تسليمها في الثلاثي الثاني من السنة الجارية.

أما عن أشغال التهيئة الخارجية، فقد دعا زيتوني إلى تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة للإنطلاق بأشغال التهيئة الخارجية في غضون أسبوع.

وفي حال عدم تنصيبها، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتابعين لها هذا المشروع.

وحث المدير العام المتابعين لهذا المشروع على ضرورة التنسيق ومعالجة الإشكالات التي تعترض تقدم الأشغال.

وأكد أن وكالة عدل ملتزمة بالانطلاق في تسليم هذا الموقع في السداسي الثاني من السنة الجارية والجميع ملتزم بهذا التعهد.

ودعا مؤسسة إنجاز هذا المشروع إلى رفع جميع العراقيل التي تعترض تقدم أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات المنتهية بها الأشغال.

وختم زيارته بالاستماع لانشغالات ممثلي مكتتبين عدل، حيث ثمنوا بدورهم قراراته المتعلقة بتسريع وتيرة الأشغال.