هذا موعد تسليم نقاط الفصل الثالث للتلاميذ

أعلنت أغلب المؤسسات التربوية، أن تسليم النقاط للتلاميذ سيكون بداية من 24 ماي المقبل.

ونشرت أغلب المؤسسات إعلانا للتلاميذ وأوليائهم، مفاده أن الأساتذة سيقدمون النقاط قبل تاريخ 24 ماي المقبل.

كما دعت الأولياء إلى الحضور للمؤسسات التربوية من أجل الإطلاع على أوراق إختبارات الفصل الثالث. والتصحيح رفقة الاساتذة يومي الأحد والإثنين 24 و25 ماي المقبل.

للإشارة، فقد أنهت المؤسسات التعليمية بمختلف الأطوار إمتحانات الفصل الثالث هذا الأسبوع، ليكون تلاميذ الأقسام النهائية مع اجتياز شهادة التعليم المتوسط من 19 إلى 21 ماي 2026. وشهادة البكالوريا من 7 إلى 11 جوان 2026.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور