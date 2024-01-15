هذا موعد تصنيع سيارات “شيري” في الجزائر

من المنتظر أن يرى مصنع تصنيع سيارات “شيري” الجزائر النور خلال شهر أكتوبر المقبل 2024.

وقالت خامسة بوطيطاو مسؤولة الإعلام بشركة “شيري”، في تصريح “للنهار أونلاين”. على هامش الندوة الصحفية حول واقع وأفاق تصنيع السيارات في الجزائر. أن المصنع يتم العمل عليه حاليا بولاية برج بوعريريج. وسيرى النور خلال شهر أكتوبر 2024.

وأضافت ذات المتحدثة، أن تصنيع السيارات سيبدأ تدريجيا وكمرحلة أولى بمجرد دخول المصنع حيز الخدمة شهر أكتوبر بتصنيع 30 بالمائة كمرحلة أولية بناء على دفتر الشروط. مع اتمام العملية تدريجيا.

للإشارة فقد أقامت شركة “شيري” مشروع لصناعة السيارات بولاية برج بوعريرج بطاقة أولية تقدر بـ 24 ألف وحدة سنويا.

وأفاد بيان سابق الوزارة، ان الطاقة الانتاجية لمصنع “شيري” ببرج بوعريرج ستنتقل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث من دخوله مرحلة الانتاج. كما ستعمل الشركة على انشاء منصة للتصدير في الجزائر.