هذا موعد تنظيم صالون الخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير

تحتضن قاعة العروض الكبرى للمركب الثقافي أحمد باي “زينيت” بقسنطينة الصالون الوطني الأول للخدمات الجزائرية. الموجهة للتصدير في الفترة من 5 إلى 8 جانفي المقبل. بمشاركة واسعة لمتعاملين اقتصاديين جزائريين. ينشطون في مجالات تصدير الخدمات.

أوضح مدير التجارة لولاية قسنطينة نجيم بلجنة. أن تنظيم هذا الموعد الاقتصادي بمبادرة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بالتنسيق مع ولاية قسنطينة بهدف إبراز القدرات الوطنية في مجال تصدير الخدمات وتعزيز مكانة الجزائر في هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لذات المصدر.

وأضاف نجيم بلجنة بأن هذا الصالون سيجمع متعاملين ومؤسسات ناشطة في مجال الخدمات على غرار الخدمات الرقمية. و الاستشارية والهندسية واللوجستية والصحية والتعليمية والسياحية ليكون فضاء مهنيا لعرض تجارب ناجحة لكفاءات جزائرية وتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين.

وكشف المتحدث ذاته، أن هذا الحدث يندرج ضمن استراتيجية تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال تشجيع تصدير الخدمات. ذات القيمة المضافة العالية وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين لولوج الأسواق الخارجية. مبرزا أن اختيار قسنطينة لاحتضان هذه التظاهرة الاقتصادية الوطنية يعود أساسا لما تزخر به هذه الولاية من كفاءات بشرية. و دورها المتنامي في دعم الحركية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتصدير.

ومن المنتظر -بحسب بلجنة- أن يتضمن برنامج الصالون لقاءات مهنية وورشات عمل وإلقاء محاضرات متخصصة تسلّط الضوء على الأطر التنظيمية. والفرص المتاحة في مجال تصدير الخدمات إلى جانب عرض تجارب ناجحة لمؤسسات جزائرية تمكنت من فرض حضورها في الأسواق الدولية.