هذا موعد تنظيم قرعة الحج

أعلنت مديرية التقنين والشؤون العامة، عبر كل ولايات الوطن. أن قرعة الحج ستجرى يوم السبت التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلنت مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية بومرداس كافة المواطنين المسجلين في قرعة موسم الحج 2025/1446م. أن إجراء القرعة العادية سيتم يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على مستوى مقرات البلديات أو مكان آخر مناسب لذلك. بحضور المترشحين أو من ينوب عنهم.

أما بالنسبة لقرعة الحج الخاصة بفئة المواطنين البالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق، و سجلوا عشر مرات فأكثر ولم يسعفهم الحظ للفوز في القرعة العادية. فيتم إجراء القرعة الخاصة بهم يوم السبت 23 نوفمبر 2024 بمقر الولاية.