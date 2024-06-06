هذا موعد حفل الكرة الذهبية 2024

أعلن الحساب الرسمي للكرة الذهبية، المقدمة من طرف صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، عن موعد حفل الـ “بالون دور” لعام 2024 .

وحسب ما كشفه المصدر، فإن موعد الحفل يكون بتاريخ 28 أكتوبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيتم خلال هذا الحفل، الإعلان عن عن أفضل لاعب في العالم، بالإضافة لعدد آخر من الجوائز الفردية، داخل مسرح دو شاتليه بباريس. للإحتفال بجوائز لاعبي كرة القدم الفردية المرموقة في العالم.

ومن المنتظر، أن يتم الكشف عن المرشحين للجوائز في 4 سبتمبر القادم. ثم سيقام بعد ذلك حفل الكرة الذهبية “بالون دور”، يوم 28 أكتوبر القادم، في نسخته الثامنة والستين.

ويشهد الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال وللنساء، وكذلك أفضل نادِ في العالم للرجال والنساء.

كما ستقدم جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر التي تمنح لأفضل هداف. بالإضافة لمنح جائزة سوكراتيس، للأعمال الخيرية المتميزة التي تُقدّم خارج ملاعب كرة القدم، وكذا جائزة أفضل مدرب للرجال والسيدات.

وللتذكير، يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية بواقع 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بواقع 5 مرات.