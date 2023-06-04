هذا موعد دخول الأساتذة والتلاميذ مراكز امتحانات البيام

عشية انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط ذكرت وزارة التربية ببعض الإجراءات الواجب إتباعها من طرف التلاميذ المقبلين على الإمتحان و من طرف الأساتذة الحراس.

وألزمت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المكلفين بحراسة الامتحانات الرسمية بضرورة الحضور أيام الإمتحان نصف ساعة،قبل دخول التلاميذ إلى مراكز الإجراء،كما أعلمتهم بأن أي غياب غير مبرر بإمكانه أن يساهم في تسليط عقوبة صارمة للأساتذة .

وطالبت وزارة التربية من الأساتذة الحراس بضرورة تسهيل عملية عمل دورات المراقبة التي سيتم تنصيبها في كل مركز امتحان،بحيث تتكون هذه الدوريات من مراقبين يعملان على دخول قاعات الإمتحان ومراقبة التلاميذ وكذا الأساتذة على حد سواء وهذا كل خمس دقائق بحيث يتم منح هؤلاء المراقبين كل الصلاحيات من تفتيش ومراقبة وكذا التجول في القاعات إذا لاحظ شيئا غريبا يحصل في القاعة .

كما أعلمت الوزارة التلاميذ بأن أبواب المراكز تغلق أمام التلاميذ على الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية وعلى الساعة الثانية والنصف زوالا في الفترة المسائية وفي حال وصول التلميذ متأخرا إلى قاعة الامتحان بعد الساعات المذكورة في الاستدعاء فانه يعتبر متأخرا ولا يسمح له بالدخول إلى المركز إلا في الحالات الاستثنائية المبررة .

كما لا يمكن للتلاميذ إطلاقا الدخول إلى مركز الإجراء بعد انطلاق الاختبار وفق جدول سير الإختبارات المبين في الإستدعاء وتمنع من مواصلة الإمتحان .

وشددت الوزارة أن المترشحين لا يمكن لهم الخروج من الامتحان إلا بعد مرور نصف مدة الوقت المحدد لكل مادة .