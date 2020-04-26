هذا موعد دخول المحطة الجوية الجديدة لوهران حيز الخدمة

كشف المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الغرب، كسال عبد القادر، عن موعد دخول المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” حيز الخدمة.

وقال ذات المسؤول لوكالة الانباء، أن المحطة الجوية الجديدة ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير.

وأورد المسؤول، أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي تتكفل بتجسيده شركة كوسيدار، تتجاوز 95 بالمائة، وأن الأشغال الكبرى انتهت بنسبة 100 بالمائة.

وكانت المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران، مبرمجة للاستلام مع نهاية شهر ديسمبر القادم، وتوقفت الأشغال حاليا بسبب الوضع الصحي الراهن.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حاليا، 38 مليار دج والذي يتضمن أيضا إنجاز منطقة للشحن “استيراد وتصدي”، حسب ذات المتحدث.

وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة”، بـ 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

كما انتهت الأشغال أيضا، بشأن انجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي إلى المحطة الجوية الجديدة.

وأشار ذات المسؤول، إلى أنه وفور دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة سيشرع في عملية إعادة تهيئة المحطة الحالية التي ستخصص للرحلات الداخلية.