هذا موعد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت الأمم المتحدة، أنها تتوقع أن يبدأ دخول الشحنات الأولى من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يوم غد السبت على أقرب تقدير.

ومن جهتها، أعلنت إسرائيل إن سيتم تحديد موعد لدخول تلك المساعدات، بعد أن كان متوقعا أن تدخل اليوم الى القطاع المحاصر، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت على أقرب تقدير.

ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله “نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.. يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير”.

هذا ووصل الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطار العريش. ومن المنتظر أن يتوجه إلى معبر رفح لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع قائد المنطقة الوسطى الأميركية.

وفي جنيف، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، إنه يجري محادثات متقدمة مع جميع الأطراف المعنية بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس لضمان بدء إدخال المساعدات إلى غزة قريبا.