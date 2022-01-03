هذا موعد ذروة أوميكرون في الجزائر

كشف الدكتور توفيق نكاع مختص في علم الأوبئة والوقاية بمستشفى صروب خثير بالعلمة في حديث لإذاعة سطيف. عن موعد ذروة المتحور أوميكرون في الجزائر.

كشف الدكتور توفيق نكاع مختص في علم الأوبئة والوقاية بمستشفى صروب خثير بالعلمة في حديث لإذاعة سطيف. عن الوضع الوبائي ككل بالمؤسسة الإستشفائية المذكورة.

وقال إن الوضعية الوبائية بمستشفى صروب خثير تشهد استقرارا مقارنة بما يحدث في بعض المناطق من الوطن.

وأشار الدكتور توفيق نكاع أن الوضعية المستقرة المسجلة هذه تستوجب علينا استغلال هذه المرحلة لتحقيق نسبة كبيرة من الملقحين.

وأفاد الدكتور توفيق نكاع أن الحالات المسجلة حاليا غالبيتها هي حالات متحور دالتا. وحسب تجربة الموجات الثلاثة فإن متحور اوميكرون مرتقب بعد ثلاث أو أربع أسابيع من الآن .

وأكد أنه يجب على الجميع أن يكونوا على وعي بخطورة هذا المتحور والاستعداد لمجابهته بقواعد وشروط الوقاية المعروفة.

وأشار الدكتور توفيق نكاع أن الاستعداد الأمثل يكون بالتلقيح لإحداث المناعة الجماعية. مفيدا أننا لسنا بمنأى عن موجة رابعة ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمخاطرها.

أما عن المتحور أوميكرون، فقال الدكتور توفيق نكاع إنه الأكثر انتشارا والأكثر التصاقا لكنه الأقل خطورة. مشيرا أن الدول التي عرفت انتشارا كبيرا لمتحور اوميكرون لم تتأثر كثيرا عكس الموجات السابقة. بفعل ارتفاع نسبة الملقحين الذي كان سببا لخلق المناعة الكاملة للأشخاص

وقال إن الجرعة الثالثة أو ما تسمى بالجرعة المعززة أصبحت ضرورة حتمية. حتى أن الدراسات العلمية أثبتت أن اختلاف نوعية الجرعتين الأولتين مع الثالثة المناعة تكون فيها أفضل

وعبر الدكتور توفيق نكاع عن احتمالية أن يكون العدد مرتفعا للإصابات بالمتحور اوميكرون. مشيرا أنه ليس بإمكاننا أن نعرف أو نتنبأ بعد حالات الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية ضعيفة. خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما أكد الدكتور توفيق نكاع أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

وأشار أن مادة الأوكسجين متوفرة بشكل كاف خاصة بعد أن استفادت المؤسسة بمولدين يضافان إلى الخزان وأجهزة المكثفات المتوفرة لدينا.