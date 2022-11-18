هذا موعد ذروة الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد ملهاق المختص والباحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، لاذاعة سطيف. إن انتشار الإنفلونزا الموسمية يعود كل سنة وهو مرض تنفسي؛ يبلغ ذروته نهاية ديسمبر وقد يستمر الى شهر أفريل.

وأورد الدكتور ملهاق أن هذه الانفلونزا قد عادت بقوة هذه السنة بعد إجراءات الوقاية ضد الكوفيد خلال 3 سنوات الماضية. وايضا بسبب ان الفيروس يتميز بالتباين الجيني variabilité génétique غير مستقر من سنة الى أخرى .

وأشار أن أعراضه تتشابه كثيرا مع الكوفيد كالحمى الشديدة، التعب، آلام العضلات والمفاصل وصداع الرأس.

وعلينا التفريق ما بينه وبين متلازمة الإنفلونزا ومن بينها فيروس الزكام (rhume) والفيروس التنفسي المخلوي -يضيف ملهاق-. وهو فيروس شتوي قد يصيب كبار السن والأطفال الصغار من خلال التهاب القصيبات الهوائية. يسبب مضاعفات خطيرة لدى الرضع .

ومن أعراض البريونكوليت bronchiolite صعوبة في التنفس،حمى مرتقعة، تنفس متسارع. وصوت غير عادي في التنفس لدى الرضع sifflement. .

كما حذر الدكتور محمد ملهاق كثيرا من ظاهرة التداوي مباشرة من الصيدلي. والحصول على مضادات حيوية دون الرجوع إلى الطبيب .

وأضاف الدكتور محمد ملهاق “الطبيب هو المختص وهو الوحيد المخول بالتشخيص ومعرفة نوعية الفيروسات و الميكروبات والمضادات الحيوية المناسبة. نؤكد على ضرورة مواصلة شروط النظافة والوقاية بغسل الايدي، السعال والعطس في المرفق، وارتداء الكمامة. أفضل شي حاليا هو التلقيح ضد الإنفلونزا خاصة للمرضى وكبار السن، والحوامل الأطفال الصغار وعمال الصحة”.