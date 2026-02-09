هذا موعد رمضان 2026 وعيد الفطر فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن شهر رمضان سيبدأ فلكيا يوم الخميس 19 فيفري الجاري، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت الـ21 من شهر مارس المقبل.

وحسب ما جاء في بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فمن المقرر أن يكون الأربعاء 18 فيفري 2026 هو المتمم لشهر شعبان. وتكون غرة شهر رمضان فلكياً يوم الخميس 19 فيفري 2026. على أن تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي بعد استطلاع الهلال مساء الثلاثاء 17 فيفري.

وفي دولة الإمارات توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، حدوث اختلاف على موعد بداية الشهر بين الدول الإسلامية لاختلاف المنهجية في دخول الشهر بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية، بين يومي 18 فيفري أو 19 فيفري.

بينما يتوقع أن تتوافق نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال في موعدها بين أغلبية الدول الإسلامية، بالتوافق مع يوم 20 مارس.

وبين الجروان أن هلال شهر رمضان 1447 سيولد يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات، وسيغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فقط وعمره مع غروب الشمس سيقارب 2:12 ساعة. وبهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وأضاف أن الهلال سيشاهد بعد غروب شمس يوم الأربعاء 18 فيفري، وعليه يكون الخميس 19 فيفري 2026 غرة شهر رمضان. والذي سينتهي يوم الخميس 19 مارس. وسيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 غرة شوال وعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه من المتوقع فلكياً أن يكون شهر رمضان 29 يوماً، ويبدأ الخميس 19 فيفري. وتصل عدد ساعات الصيام خلال شهر الصيام، إلى 13 ساعة و25 دقيقة.

ونظرا لأن رمضان 2026 سيكون في أواخر فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. فإن هذا يعني أن عدد ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستكون معتدلة. مقارنة بأشهر رمضان في السنوات السابقة. وخصوصا تلك التي تزامن فيها هذا الشهر مع فصل الصيف.

ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 26، في المتوسط، بين 12 ساعة و14 ساعة تقريبا. مع الأخذ في الاعتبار الفرق في الموقع الجغرافي للدول العربية.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في طول النهار بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميا. وهذا يعني أنه سيضاف ما يعادل نصف ساعة تقريبا بين أول وآخر يوم في رمضان.