هذا موعد سحب إستدعاءات إجتياز “الباك” و”البيام”

أعلن مدير التعليم الإبتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله، أن سحب الإستدعاءات الخاصة بالإختبارات الكتابية لمترشحي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون إبتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي.

وقال محمد ضيف الله خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن كل الترتيبات المادية والبشرية ضبطت لإنجاح إمتحانات نهاية السنة. حيث تم الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل منطقة. مشيرا إلى أن عمليات التسجيل في الإمتحانات لهذه السنة. بدأت بشكل مبكر إنطلاقا من الـ21 نوفمبر 2023 ثم تلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة تأكيد التسجيلات في 21 فيفري 2024. مؤكدا الإنتقال من الرقمنة إلى مرحلة تجويد الرقمنة بعد أن تمت التسجيلات لأول مرة بصفر ورقة. بالإضافة كذلك إلى دفع حقوق الامتحانات عن طريق الدفع الإلكتروني.

وأضاف ضيف الصباح، أنه تم الوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث بدأ سحب الإستدعاءات لاختبارات التربية البدنية إنطلاقا من الـ 16 أفريل الجاري. وسيتم سحب الإستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي إبتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي إلى غاية بداية الإمتحانات كما تم برمجتها من قبل الوزارة.

وأشار ضيف الله، إلى أنه تم الإنتهاء من تعيين كل المراكز وضبط الشروط المادية والتقنية لتنزيم الإمتحانات. وبقيت مرحلة أخيرة تخص تنظيم ملتقيات تكوينية للمؤطرين والمشرفين على هذه الإمتحانات قريبا. حيث تم الأخذ بخصوصية المناطق خاصة الجنوبية منها من خلال تجهيزها بكل وسائل التكييف.

وأوضح المتحدث في سياق ذي صلة، أن هذه السنة كانت مميزة وكل الظروف مواتية لإتمام الدروس. وسيتم الوصول إلى الإنتهاء من رقمنة كل العمليات. والوزارة كانت لها إشادة من قبل الرئيس، حيث تم الإنتقال من رقمنة العمليات إلى تجويد الرقمنة وسيصبح نظام آلي.