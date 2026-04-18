هذا موعد سحب استدعاءات الباك والبيام

أعلنت وزارة التربية الوطنية، إلى علم كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026، أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لسحب استدعاءاتهم الخاصة بالامتحانين.

وحسب بيان للوزارة، سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لسحب استدعاءاتهم الخاصة بالامتحانين حسب التواريخ الآتية:

امتحان شهادة التعليم المتوسط: ابتداءً من يوم الأحد 19 أفريل 2026 إلى غاية يوم الخميس 21 ماي 2026.

امتحان شهادة البكالوريا: ابتداءً من يوم الخميس 07 ماي 2026 إلى غاية يوم الخميس 11 جوان 2026.

وتسحب هذه الاستدعاءات على الروابط الآتية:

امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا : https://bac.onec.dz

وفضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين: https://awlyaa.education.dz

كما يمكن للمترشحين المتمدرسين استلامها عن طريق مديري المؤسسات التربوية.