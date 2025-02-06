هذا موعد صب المنحة التضامنية لشهر رمضان

ستستفيد العائلات المعوزة من المنحة التضامنية لشهر رمضان هذه السنة بداية من 15 فيفري القادم.

وترأس مساء أمس الأربعاء، الأمين العام لولاية الجزائر عبد الرحمن رحماني، إجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص لمناقشة عدد من النقاط ذات الأهمية. وذلك بحضور المفتش العام، الولاة المنتدبون، رؤساء المجالس الشعبية البلدية. بالإضافة كذلك إلى المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.

وخلال الإجتماع قدمت مديرة التضامن الاجتماعي التحضيرات الخاصة بشهر رمضان وصب المنحة التضامنية. في إطار متابعة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم لسنة 2025. أين كشفت عن إحصاء 48.793 مستفيد بالعاصمة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 489,784,134,00 دج. مختلفة التمويل سواء من طرف قطاع التضامن، ميزانية الدولة، والبلديات. بالإضافة كذلك إلى مطاعم الرحمة من أجل تقديم وجبات إفطار ساخنة للصائمين على مستوى جميع بلديات العاصمة.

من جهته الأمين العام للولاية أكد على ضرورة صب الاعانات المالية في الحسابات البريدية إبتداء من تاريخ 15 فيفري 2025. تنفيذا لتعليمات والي العاصمة عبد النور رابحي.

وفي مداخلة لمدير التجارة وترقية الصادرات للولاية، أكد فيها على تحديد 21 فضاء تجاري لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم وبأسعار في متناول الجميع. حيث تم إسداء تعليمات من أجل تنصيب الأسواق الجوارية 15 يوما قبل حلول الشهر الكريم. بالإضافة كذلك إلى الحرص على استقرار الأسعار وتكثيف الرقابة على مختلفة المواد المعروضة.

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