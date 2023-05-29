هذا موعد صب المنح للصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية

أكد اليوم الاثنين نائب مدير الترقية الاجتماعية و المهنية بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية فاتح بن خليفة أنه سيتم الشروع في صب المنح التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الاخيرة. وذلك فور الانتهاء من عملية الإحصاء الدقيق للأضرار و المتضررين التي قاربت حاليا 70 بالمائة. وأوضح المتحدث ذاته، أنه تم تنصيب لجنة محلية تشرف على إحصاء جميع السفن المتضررة على مستوى “ميناء خميستي” و “ملجأ الصيد ببلدية فوكة”.

كما أشار إلى أن “عملية إحصاء أضرار و مخلفات التقلبات الجوية و تحديد المهنيين المتضررين, قاربت حاليا 70 بالمائة”. وأكد المسؤول انه “سيتم تعويض الصيادين المتضررين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد فور الانتهاء من إحصائهم بشكل دقيق”, وهذا تنفيذا للتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه أمس الاحد لاجتماع مجلس الوزراء. يذكر أن رئيس الجمهورية قد أقر خلال نفس الاجتماع, تخصيص منحة “فورا” للصيادين المتضررين قيمتها ما بين 20 و30 ألف دينار إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة. من جهة أخرى, أشار بن خليفة الى تضرر حوالي 25 سفينة صيد متواجدة بميناء خميستي و ما يقارب 150 سفينة حرف صغيرة, مؤكدا أن عملية الإحصاء وتحديد الاضرار “لا تزال مستمرة الى غاية الان”. وأضاف أن هذه اللجنة المحلية التي تعمل تحت اشراف والي ولاية تيبازة و ممثلين عن مديرية الصيد البحري وغرفة الصيد البحري وتربية المائيات بذات الولاية و الجمعيات المهنية, قد أحصت حاليا تضرر قرابة 1000 مهني. وتابع يقول أن عملية الإحصاء تتم بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات وجمعيات مهنية والسلطات المحلية لولاية تيبازة و كل شركاء القطاع. من جهة أخرى, لفت ذات المسؤول إلى أن أشغال رفع الردوم على مستوى ميناء خميستي مستمرة, مشيرا أنه “فور رفعها, سيتم تهيئة الميناء لاستقبال الصيادين من جديد”.

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