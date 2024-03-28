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هذا موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة لهذ الفئة 

بقلم م. فيصل
هذا موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة لهذ الفئة 
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كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن موعد صب منحة التقاعد التكميلي ومنحة الشيخوخة.

وأوضح الديوان عبرحسابه على الفيسبوك أن موعد صب منحة التقاعد التكميلي ومنحة الشيخوخة للثلاثي الأوّل من سنة 2024 بداية من الفاتح أفريل القادم.

ووفقا لذات الديوان ستشمل منحة التقاعد التكميلي 549 مستفيدا كما أن المبلغ الموزع قدربـ  40 دج .

في حبن منحة الشيخوخة ستشمل 94 مستفيدا أن المبلغ الموزع قدربـ 1.4 دج.

رابط دائم : https://nhar.tv/998zD
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