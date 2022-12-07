هذا موعد صدور النتائج النهائية للإحصاء العام السادس للسكان والسكن

قدّم وزير الرقمنة والإحصائيات خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، التي أجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و 16 أكتوبر 2022.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الأجتماع الذي انعقد برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فقد التطرق إلى الإطار القانوني وأهم المراحل التحضيرية لهذه العملية المعقدة.

كما تمت الإشارة بهذه المناسبة، إلى ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وكذا تدابير التأطير والمتابعة المتخذة.

وفي هذا الإطار تمّ التذكير، بأنّ الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان تميّز عن العمليات السابقة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما من خلال استعمال اللوحات الذكية بدلا من الاستمارة الورقية المعتادة.

وكشف المصدر نفسه، بأن النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان ستقدم بعد ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات، بحلول منتصف جانفي 2023، بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء.